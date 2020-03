Im Landkreis Heidenheim gibt es einen ersten Coronavirus-Fall. Das hat das Landratsamt am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Nähere Informationen soll es noch im Laufe des Tages geben.

Das Landratsamt in Heidenheim hat für den frühen Mittwochabend weitere Informationen angekündigt. Am Vormittag hatte der Ostalbkreis auf einer Pressekonferenz über den ersten Coronavirus-Fall berichtet.

Dauer 2:54 min Der erste Corona-Fall im Ostalbkreis Auch im Ostalbkreis gibt es nun einen bestätigten Corona-Fall. Eine 43-jährige Frau aus dem Raum Ellwangen hatte sich wohl bei einer Faschingsveranstaltung in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen in der letzten Woche angesteckt. Landrat Klaus Pavel informierte am Mittwoch.

Eine 43-jährige Frau aus dem Raum Ellwangen hatte sich angesteckt. Sie hatte Fastnachtsumzüge in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen besucht, hieß es. Die Frau befinde sich in häuslicher Isolation. Acht Personen im Ostalbkreis, mit denen sie nach ihrer Rückkehr Kontakt hatte, sind jetzt ebenfalls in häuslicher Isolation.

Die Patientin sei schon wieder auf dem Weg der Besserung, die Krankheit sei sehr moderat verlaufen, berichtet Leiterin des Gesundheitsamtes im Ostalbkreis, Ulrike Bopp-Haas, am Mittwochvormittag. Für Fragen gibt es eine Hotline, hier haben seit dem Wochenende über 400 Menschen angerufen.

Zweiter Fall in Ulm

In Ulm ist unterdessen ein zweiter Fall einer Coronavirus-Infektion bestätigt worden. Wie das Landratsamt am Dienstagabend mitteilte, handelt es sich um einen zwölfjährigen Jungen, der gemeinsam mit einer ebenfalls erkrankten 45-jährigen Frau beim Skifahren in Südtirol war. Die Ulmerin wird derzeit isoliert an der Universitätsklinik in Ulm versorgt. Sie war mit Fieber und Husten aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Dauer 20:41 min Erste Corona-Patientin in Uni-Klinik Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises und die Universitätsklinik Ulm haben am Dienstagmittag Einzelheiten zum ersten Corona-Fall in Ulm mitgeteilt. Eine 45-jährige infizierte Frau wird isoliert in der Uniklinik versorgt. Video herunterladen (49 MB | MP4)

Der Zwölfjährige ist laut Sozialministerium seit seiner Rückkehr nicht in der Schule gewesen. Alle 20 Reiseteilnehmer aus Ulm und Neu-Ulm sind in Quarantäne. Die noch ausstehenden Testergebnisse werden am Mittwochmittag erwartet.