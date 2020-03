Der Coronavirus hat auch Auswirkungen auf den Sportbetrieb in der Region. Teils gibt es vorsorgliche Absagen, teils soll alles nach Plan laufen. Und manches entscheidet sich noch.

Das Fußballregionalligaspiel des SSV Ulm am Samstag findet zwar statt, allerdings ohne Zuschauer. Die Stadtverwaltung bezieht sich bei ihrem Verbot auf einen Erlass des baden-württembergischen Sozialministeriums. Demnach müssen Veranstaltungen ab 1.000 Teilnehmer oder Zuschauer abgesagt werden.

Gmünder Stadtlauf abgesagt

Auch der für Samstag geplante Gmünder Stadtlauf findet nicht statt. Dagegen ist der Lauf in Ellwangen eine Woche später vorerst noch im Programm.

Beim Eishockey steht Entscheidung noch aus

Stattfinden soll, solange keine andere schriftliche Anordnung vorliegt, am Sonntag auch das Spiel des Handball Drittligisten TSV Blaustein mit an die Tausend Zuschauern. Beim Eishockey steht die Entscheidung noch aus, ob die Devils Ulm/Neu-Ulm in Kempten um den Aufstieg spielen werden. Das prüft im Moment der Bayerische Eishockeyverband.

Heimspiele der Ulmer Basketballer noch offen

Für die Ulmer Basketballer stehen noch drei Heimspiele in der Neu-Ulmer "Ratiopharm Arena" an. Ob diese Spiele ohne Publikum stattfinden, ist noch nicht klar. Die Basketball Liga will bis Donnerstag eine gemeinsame Lösung finden. Möglich ist, dass dann Ulm und die bayerischen Vereine ohne Publikum spielen oder dass der Ligabetrieb komplett für acht Wochen ausgesetzt wird.

FCH-Auswärtsspiel ohne Zuschauer

Fußballzweitligist 1. FC Heidenheim wird am kommenden Samstag auswärts in Bochum vor leeren Rängen spielen. In der Regionalliga droht auch dem VfR Aalen zu Hause ein Geisterspiel. Ein Sprecher des Vereins sagte dem SWR am Mittwoch, der VfR Aalen wolle sein Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger am Samstag nicht ohne Zuschauer austragen. Sollte die Landesregierung das angekündigte Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern bis zum Wochenende umsetzen, werde der Regionalligist möglicherweise weniger Zuschauer ins Stadion lassen.