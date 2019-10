"Es gibt ja die Forderung, den Film rauszunehmen. Was heißt das dann? Wir tabuisieren diese Menschen. Die gibt's nicht. Aber die gibt's doch. Deshalb muss man das Thema jetzt mit allen diskutieren. So zu tun, als ob es die Menschen nicht gibt, ist falsch. Mit ihnen in den Diskurs zu treten und wie im Film zu zeigen, dass es Situationen gibt, bei denen man grundsätzlich über die Dinge nachdenkt und vielleicht auch das eigenen Gedankengut auf den Prüfstand stellt, das finde ich richtig."

Oberbürgermeister Gunter Czisch im SWR