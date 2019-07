In Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) hat es in der Nacht gegen 3:30 Uhr eine Explosion in einem Einfamilienhaus gegeben. Drei Menschen sind dabei ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder.

Dauer 0:43 min Drei Tote bei Wohnhaus-Brand in Blaubeuren Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) sind drei Menschen gestorben, zwei von ihnen waren Kinder. Der Brand ist mittlerweile weitgehend gelöscht, die Ursache ist noch unklar. Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich bei den Opfern um einen Familienvater und zwei seiner Töchter. Die Mutter der Kinder und eine weitere 18-jährige Tochter blieben unverletzt. Sie kamen offenbar erst an den Brandort, als das Einfamilienhaus schon in Flammen stand. Zu den Hintergründen machte die Polizei bisher noch keine Angaben. Notfallseelsorger kümmern sich um die Angehörigen und Nachbarn. Nachbarn versuchten noch zu helfen Nachbarn hatten zunächst einen lauten Knall gehört und eilten laut einem Polizeisprecher gleich zu dem Haus. Helfen konnten sie allerdings nicht mehr, denn das Gebäude stand bereits in Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt, was zu der Explosion mit den schrecklichen Folgen geführt hat. Die Feuerwehr löschte mit einem großen Aufgebot den Brand. Dazu musste auch zeitweise die nahe gelegene B28 gesperrt werden.