Mehr als 10.000 Menschen haben am Sonntag bei bestem Wetter den Festumzug beim Rosstag in Bartholomä im Ostalbkreis verfolgt. An dem Umzug beteiligten sich rund 80 Gespanne mit 200 Pferden.

Höhepunkt für die Besucher war die Fahrt eines Zehnspänners, sagte Bürgermeister Thomas Kuhn dem SWR. Es seien in diesem deutlich mehr Besucher zur Veranstaltung gekommen als beim letzten Mal. Der Rosstag findet seit 1987 alle zwei Jahre statt. Fuhrleute mit 80 Gespannen und 200 Pferden gestalteten den Umzug Sonja Fritz/ Hubertus Rösch Erinnerung an alte Zeiten Die Brauchtumsveranstaltung erinnert daran, dass Bartholomä bis ins 13. Jahrhundert von Händlern als Umspannstation genutzt wurde. Nach dem Albaufstieg wurden hier Reisende und Pferde versorgt und Fuhrwerke wieder in Stand gesetzt. Im Ort gab es daher Sattler, Wagner, Hufschmiede, Seiler wie auch Gasthäuser und Herbergen.