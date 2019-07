Nach dem Schwörmontag in Ulm hat noch in der Nacht zu Dienstag das Aufräumen in der Innenstadt begonnen. Die Feiern verliefen nach ersten Angaben der Polizei friedlich.

Jedes Jahr fallen am Schwörmontag etwa 20 Tonnen Müll an. Die Entsorgungsbetriebe der Stadt beginnen früh am Dienstagmorgen damit, zerbrochene Bierflaschen und Essensreste einzusammeln.

Das große Aufräumen am Dienstagmorgen: Es fällt tonnenweise Müll an SWR Maren Haring

Die Feiern am Schwörmontag sind nach ersten Angaben der Polizei friedlich verlaufen. Bis in die Nacht wurde in der Innenstadt, im Stadtpark Friedrichsau und in den Stadtteilen zu Musik der Abschluss des Schwörmontags gefeiert.

So viele "wilde Nabader" wie noch nie

Beim traditionellen Wasserumzug auf der Donau, beim Nabada, waren nach Angaben der Stadt so viele "wilde Nabader" unterwegs gewesen, wie noch nie zuvor. Es seien Gruppen aus dem ganzen Bundesgebiet angereist, auch aus Hamburg, sagte eine zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung.

Bilder vom Schwörmontag: