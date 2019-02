per Mail teilen

6.000 Hästräger, 100 Gruppen und mehr als 10.000 Zuschauer haben am "Ulmzug" teilgenommen. Zum Narrensprung waren wieder Hexen, Donauwölfe, Höllenteufel und Schilfgeister unterwegs.

Der traditionelle Narrensprung findet stets rund drei Wochen vor der eigentlichen Fastnacht statt. Am "Ulmzug" durch die Altstadt nahmen am Sonntag rund 6.000 Hästräger in gut 100 Gruppen aus dem Schwarzwald, der Bodenseeregion, dem Allgäu und Oberschwaben sowie aus der Schweiz, Liechtenstein und Österreich teil.

Vor laut Veranstalterangaben bis zu 11.000 Zuschauern setzte sich - wie stets um 13.13 Uhr - am Ulmer Münster der "Ulmzug" durch die Gassen der Altstadt in Bewegung.

Startschuss um 13.13 Uhr

Die Narren in den traditionellen Kostümen und Masken ihrer Zünfte gehörten zu rund 130 Gruppen aus der Region Ulm und Neu-Ulm sowie aus dem gesamten schwäbisch-alemannischen Raum. Auch Gäste aus der Schweiz, Österreich und Liechtenstein zog es zum Narrensprung an die Donau. Für die passende Begleitmusik sorgten rund 500 Musiker von Spielmanns- und Fanfarenzügen. Zu ihren Klängen tänzelten alle Arten von Hexen sowie Höllenteufel, Donauwölfe, Schilfgeister und viele andere Hästräger durch die Straßen.

Ein Gauga Ma von der Narrenzunft Ulm (Archivbild) dpa Bildfunk Felix Kästle

Den Auftakt des "Ulmzug"-Sonntags bildete ein Narrengottesdienst in der Wengenkirche St. Michael. Dafür entsandte die Ulmer Zunft erstmals einen eigenen Chor.

Schon am Samstag hatten Guggenmusiker aus etlichen Fastnachtsregionen auf vier Bühnen für Stimmung gesorgt. Für die jüngsten Narren gab es eigens eine Kinder-Fasnet.