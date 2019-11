Am Montag wird in Hermaringen im Kreis Heidenheim ein Denkmal für den Widerstandskämpfer Georg Elser enthüllt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zum Festakt erwartet.

Die Enthüllung des Denkmals in Hermaringen erfolgt fast genau 80 Jahre nach dem Attentat Johann Georg Elsers auf Adolf Hitler. Nach wochenlanger Vorbereitung explodierte am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller eine von Elser selbst gebastelte Bombe. Zu diesem Zeitpunkt hätte Hitler eigentlich dort sein sollen.

Georg Elser wurde 1903 in Hermaringen geboren (Archivbild) dpa Bildfunk dpa Bildfunk

"Ich wollte ja durch meine Tat ein noch größeres Blutvergießen verhindern." Georg Elser, Berliner Verhörprotokoll

Doch der Zufall wollte es, dass Hitler wenige Minuten zuvor den Bürgerbräukeller schon wieder verlassen hatte. Acht Menschen starben durch die Explosion. Georg Elser floh, wurde aber wenig später in Konstanz verhaftet. Jahrelang war er im KZ Sachsenhausen, später im KZ Dachau. Dort wurde er 1945 ermordet.

Denkmäler in Berlin, Konstanz und Königsbronn

In Königsbronn erinnert seit 2010 eine Figur an Elsers Aufbruch nach München: Das Denkmal steht auf Gleis 2 am Bahnhof, von wo der Widerstandskämpfer aufbrach. Auch in Konstanz und in Berlin erinnert Denkmäler an den Einzeltäter.

Dauer 1:39 min Denkmal für den Widerstandskämpfer aus Hermaringen Am Montag wird in Hermaringen (Kreis Heidenheim) ein Denkmal für den Widerstandskämpfer Georg Elser enthüllt. Der Schreiner hatte als Einzeltäter versucht, Adolf Hitler zu töten. Video herunterladen (3,8 MB | MP4)

Ein weiteres, sichtbares Zeichen der Erinnerung

In Hermaringen soll mit dem Denkmal ein weiteres, sichtbares Zeichen gesetzt werden. Das sagte Bürgermeister Jürgen Mailänder dem SWR. Schon lange sei eine Straße nach Elser benannt, seit 14 Jahren gebe es außerdem einen Stolperstein als Erinnerung an den Sohn der Stadt.