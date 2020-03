Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie bleiben am Montag Schulen in Erbach und in Langenau im Alb-Donau-Kreis geschlossen. Wie die Stadt Erbach am Sonntag mitteilte, fällt jeglicher Unterricht und auch die Mittagsbetreuung am Schulzentrum wegen eines Corona-Verdachtfalles aus. Auch die Ludwig-Uhlandschule in Langenau (Alb-Donau-Kreis) bleibt geschlossen, weil neun Lehrerinnen und Lehrer in Südtirol waren. Wie das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises am Sonntag mitteilte, gibt es inzwischen sieben am Coronavirus Erkrankte in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis. Im Kreis Heidenheim und im Ostalbkreis sind am Wochenende keine neuen Fälle bekannt geworden. Dort ist jeweils bei drei Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.