Bürgerforum am Dienstagabend in Aalen

Bürgerforum am Dienstagabend in Aalen Verkehrsminister weiter "sehr unzufrieden" mit Go-Ahead auf der Remsbahn

Verkehrsminister Winfried Hermann hat am Montag auf Kritik zweier Aalener Abgeordneter an der Remsbahn reagiert. Die CDU-Politiker hatten zuvor einen Fragenkatalog an Hermann gerichtet.