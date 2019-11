Zwölf Verletzte an Ellwanger Schule bei Chemie-Experiment

Bei einem missglückten Experiment im Chemieunterricht an einer Schule in Ellwangen haben sich am Dienstagvormittag zwei Lehrerinnen und zehn Schüler verletzt. Sie atmeten Dämpfe ein.