In Ellwangen und Schwäbisch Gmünd öffnen am Sonntag die Ökumenischen Vesperkirchen ihre Pforten. In der Gmünder Augustinuskirche gibt es zwei Wochen lang täglich eine warme, kostengünstige Mahlzeit. In Ellwangen dauert die Vesperkirche im Jenningenheim hinter der Basilika bis zum 7. März.