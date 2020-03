per Mail teilen

Vor dem Landgericht Ellwangen hat am Mittwoch ein Prozess wegen mehrfacher Vergewaltigung und lebensgefährlicher Körperverletzung begonnen. Angeklagt ist ein 29-jähriger Mann. Ihm wird vorgeworfen, seine frühere Ehefrau in Schwäbisch Gmünd drei Mal vergewaltigt und gewürgt zu haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Im Raum steht eine mehrjährige Haftstrafe. Ein Urteil wird Ende März erwartet.