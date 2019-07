Nach dem Brand in einer Asylbewerber-und Obdachlosenunterkunft in Ellwangen ist das Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Rauchmelder hatte die fünf Bewohner am Samstagmorgen geweckt. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Den Schaden beziffert die Polizei auf bis zu 100.000 Euro. Die Ursache des Zimmerbrandes ist bislang nicht bekannt.

Auch in einer Asylunterkunft in der Neu-Ulmer Innenstadt gab es am Samstag einen Feueralarm. Ursache war hier angebranntes Essen. Verletzt wurde niemand.