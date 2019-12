Bei einem Streit unter Flüchtlingen in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen sind am Freitagabend zwei Männer leicht verletzt worden. Der Polizei war eine Auseinandersetzung mit rund 20 Personen gemeldet worden. Daraufhin wurden 25 Polizeibeamte und ein Hubschrauber zur LEA geschickt. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass nur wenige Menschen in den Streit verwickelt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 25-Jähriger einem 39-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Daraufhin kam es zu einer Rangelei. Den Grund für den Streit zwischen den Männern in der LEA kennt die Polizei nicht.