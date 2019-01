2018 war für die Landwirte in Ostwürttemberg ein schwieriges Jahr. Vor allem die monatelange Trockenheit hat ihnen Probleme bereitet, so die Bilanz des Landratsamts Ostalbkreis.Von Mitte April bis in den Oktober gab es an vielen Tagen sommerliche Temperaturen. Bis auf März und Februar waren alle Monate wärmer als der Durchschnitt, der April sogar um fast sechs Grad. Die Folge: Deutlich zu wenig Niederschlag. Die Grünlandernte fiel zwischen 30 und 50 Prozent geringer aus als im Durchschnitt. Grundsätzlich seien die Landwirte mit einem blauen Auge davongekommen, so der Leiter des Geschäftsbereichs Landwirtschaft, Hessenauer. Im gesamten sei die Ernte trotz der Trockenheit befriedigend ausgefallen. Der intensive Regen vor Weihnachten sei für die Bauern ein hoffnungsvoller Start ins neue Landwirtschaftsjahr.