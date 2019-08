Zwei junge Lkw-Fahrer, die am Sonntag auf der A8 bei Elchingen (Kreis Neu-Ulm) kontrolliert wurden, müssen hohe Bußgelder zahlen. Sie hatten die Vorschriften für Ruhezeiten laut Polizei gravierend missachtet. Bei der Überprüfung stellten die Beamten der Verkehrspolizei Neu-Ulm fest, dass die beiden jungen Fahrer aus Serbien seit rund neun Wochen nur eine Wochenruhezeit von jeweils 25 Stunden angegeben hatten und damit rund 20 Stunden zu wenig. Aufgrund der gravierenden Verstöße setzte die Polizei Sicherheitsleistungen in Höhe von mehr als 13.000 Euro Bargeld fest. Der Verantwortliche des Transportunternehmens aus Slowenien muss mit einem Bußgeld in Höhe von etwa 10.000 Euro rechnen. Die Kontrolle des mit Obst beladenen Lkw hatte am Sonntag auf der A8 bei der Rastanlage Seligweiler stattgefunden.