Rund 11.500 Sportler sind am Sonntag die verschiedenen Strecken des Einsteinmarathons in Ulm gelaufen. Fast alle erreichten den Münsterplatz.

Am Sonntag gingen beim Einstein-Marathon in Ulm rund 11.500 Läuferinnen und Läufer über unterschiedliche Distanzen an den Start. Knapp 700 Teilnehmer haben sich für die Marathonstrecke angemeldet, etwas weniger als vergangenes Jahr.

Sieger kommt aus Neu-Ulm

Torben Dietz aus Neu-Ulm hat den Einsteinmarathon in Ulm gewonnen. Er absolvierte die gut 42 Kilometer in 2 Stunden 33 Minuten und 15 Sekunden. Insgesamt gab es neun Distanzen für Handbiker, Inline-Skater, Nordic Walker und Läufer.

100 Läufer kamen nicht ins Ziel

Von den 11.500 Teilnehmenden erreichten laut Veranstalter nur rund 100 das Ziel am Münsterplatz nicht. Polizei und Rettungskräfte meldeten keine größeren Zwischenfälle. 1.500 Helfer und 200 Kräfte von Rettungsdiensten waren an den Strecken durch Ulm und Neu-Ulm im Einsatz. Viele tausend Besucher feuerten die Sportler an.