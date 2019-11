Ein lebensgefährlich verletzter Mann und mehrere Schwerverletzte sind die Bilanz vom Wochenende in den Kreisen Ostalb, Alb-Donau und Biberach. Die meisten Unfallverursacher waren betrunken.

In Aalen lief am frühen Sonntagmorgen ein 30-jähriger betrunkener Mann vor ein Auto. Die Fahrerin konnte laut Polizei nicht mehr ausweichen. Der lebensgefährlich Verletzte musste notoperiert werden. Zwei Promille Alkohol im Blut hatte ein Autofahrer, der in der Nacht zum Sonntag in Langenau (Alb-Donau-Kreis) auf das Auto einer 23-Jährigen auffuhr und sie dabei schwer verletzte. Auch in Nellingen (Alb-Donau-Kreis) verursachte ein Betrunkener mit 2,5 Promille einen Auffahrunfall. Ein Kleinwagen wurde dadurch gegen eine Hauswand geschleudert, dessen 42-jähriger Fahrer schwer verletzt.

Nur noch ein Wrack blieb übrig: In Maselheim-Laupertshausen (Kreis Biberach) fuhr eine 23-Jährige gegen eine Hauswand und zwei geparkte Fahrzeuge Ralf Zwiebler

Feuerwehr musste Fahrerin aus Wrack befreien

In Maselheim -Laupertshausen im Kreis Biberach kam am Sonntagmorgen eine 23-Jährige mit ihrem Wagen von der Straße ab und krachte gegen ein Haus und zwei geparkte Fahrzeuge. Die Feuerwehr musste die Verletzte aus dem Wrack befreien. In Schwendi (Kreis Biberach) fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Auto aus bislang unbekannter Ursache auf einen geparkten Wagen auf. Der Aufprall war nach Polizeiangaben so heftig, dass sich das Auto der jungen Frau überschlug. Sie kam dennoch mit leichten Verletzungen davon.