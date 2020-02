Die evangelischen Kirchengemeinden in Ehingen suchen Helfer für die Vesperkirche am Wochenende 14. und 15. März. Demnach werden vor allem für den Aufbau am Freitag und den Abbau am Sonntag "kräftige" Helfer gesucht. Auch für die Essensausgabe, den Spüldienst oder das Abräumen werden Freiwillige benötigt. Die zweite Ehinger Vesperkirche in der evangelischen Stadtkirche und dem Jugendheim steht unter dem Motto "Gemeinsam an einem Tisch".