per Mail teilen

Zehn Jahre nach der Ermordung von Maria Bögerl aus Heidenheim hat die Polizei vergangene Woche zwei Gebäude im Landkreis Schwäbisch Hall durchsucht. Eine heiße Spur hat sich allerdings nicht ergeben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ellwangen durchsuchte die Polizei am vergangenen Mittwoch zwei Gebäude im Landkreis Schwäbisch Hall und ein weiteres im Landkreis Donau-Ries. Es gab demnach einen richterlichen Beschluss und drei Beschuldigte. Ein Sprecher der Ellwanger Staatsanwaltschaft betonte allerdings am Mittwoch im SWR-Interview, dass niemand in Untersuchungshaft sei und sich der Tatverdacht nicht erhärtet habe.

Wohnhaus und Firmengebäude durchsucht

Wie die "Südwest Presse" berichtete, wurden das Wohnhaus und das Firmengebäude eines Ehepaares im Landkreis Schwäbisch Hall durchsucht. Zeugen hatten einen Firmenwagen des Mannes vor der Tat im Mai 2010 in einem Waldgebiet gesehen, in dem die Leiche der Ehefrau des Heidenheimer Sparkassenchefs später gefunden wurde. Außerdem soll in einem anderen Auto etwas Verdächtiges entdeckt worden sein. Zuvor sollen auch die Telefone des Ehepaars überwacht worden sein.

Durchsuchungen knapp zehn Jahre nach der Ermordung von Maria Bögerl aus Heidenheim haben keine heiße Spur erbracht (Archivbild) dpa Bildfunk dpa

Ehepaar wehrt sich gegen die Vorwürfe

Gegenüber der Zeitung hatte das verdächtige Ehepaar aus dem Kreis Schwäbisch Hall die Vorwürfe, etwas mit dem Mordfall zu tun zu haben, bereits bestritten. Maria Bögerl war im Mai 2010 aus dem Haus der Familie in Heidenheim entführt worden. Seitdem waren mehr als 10.000 Hinweise dazu eingegangen. Die zuständige Sonderkommission wurde 2016 aufgelöst.