per Mail teilen

Im Prozess um versuchten Mord in Dürrlauingen im Kreis Günzburg ist ein junger Mann vom Landgericht Memmingen freigesprochen worden. Das Gericht ordnete allerdings eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der zum Tatzeitpunkt 18-Jährige hatte einen Jugendlichen im Streit um eine Spielekonsole niedergestochen.