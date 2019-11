Die Polizei in Ulm ermittelt gegen fünf Männer, die im Alb-Donau-Kreis in der Halloween-Nacht eine 14-Jährige vergewaltigt haben sollen. Drei der fünf Verdächtigen sind in Haft.

Laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagabend soll das 14-jährige Mädchen freiwillig in das Wohnhaus eines der Verdächtigen mitgekommen sein. Sie habe ihn gekannt, hieß es. Dort sollen sie die fünf Männer vergewaltigt haben, so schilderte es die Jugendliche später zunächst ihren Eltern und dann der Polizei. Wohnungsdurchsuchungen in drei Städten und Gemeinden Die Tatverdächtigen sind nach Polizeiangaben zwischen 14 und 26 Jahre alt und Asylbewerber. Sie wurden vorübergehend festgenommen. Gegen drei von ihnen ist inzwischen Haftbefehl erlassen worden. Zuvor hatte die Polizei Wohnungen in Stuttgart, einer Filstalgemeinde und einer Gemeinde im Illertal durchsucht.