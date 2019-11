Die Polizei in Ulm ermittelt gegen fünf Tatverdächtige, die im Alb-Donau-Kreis in der Halloween-Nacht eine 14-Jährige vergewaltigt haben sollen. Drei der fünf Verdächtigen sind in Haft.

Nach Angaben von Michael Bischofberger von der Ulmer Staatsanwaltschaft ergingen die Haftbefehle gegen drei junge Asylbewerber im Alter von 15, 16 und 26 Jahren wegen Fluchtgefahr. Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich den Ermittlungen durch eine Flucht ins Ausland entziehen, so Bischofberger. Diese Gefahr sahen die Ermittler bei zwei weiteren Tatverdächtigen im Alter von 14 und 24 Jahren offenbar nicht. Sie sind weiter auf freiem Fuß.

Dauer 0:22 min Mutmaßliche Vergewaltigung im Alb-Donau-Kreis Mutmaßliche Vergewaltigung im Alb-Donau-Kreis Video herunterladen (750 kB | MP4)

Allen wird vorgeworfen, sich in der Nacht zum 1. November im südlichen Alb-Donau-Kreis an einem 14-jährigen Mädchen vergangen zu haben. Laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Dienstagabend soll das 14-jährige Mädchen freiwillig in das Wohnhaus eines der Verdächtigen mitgekommen sein. Sie habe ihn gekannt, hieß es. Dort soll sie vergewaltigt worden sein, so schilderte es die Jugendliche später zunächst ihren Eltern und dann der Polizei.

Wohnungsdurchsuchungen in drei Städten und Gemeinden

Vor den Festnahmen hatte die Polizei Wohnungen in Stuttgart, in einer Filstalgemeinde und in einer Gemeinde im Illertal durchsucht. Weitere Einzelheiten zu dem Fall wollen die Behörden vorerst nicht mitteilen, auch um das mutmaßliche Opfer und die teils minderjährigen Tatverdächtigen zu schützen