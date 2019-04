Am Samstag kam es im Ulmer Stadtteil Unterweiler an einer Kreuzung zu einem Unfall. Laut Polizei wurden dabei insgesamt sechs Personen verletzt. Eine 57-Jährige übersah an der Kreuzung ein von rechts kommendes Fahrzeug, es kam zum Unfall. Die 34-jährige Verursacherin wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrerin des anderen Wagens und ihre Beifahrerin wurden schwer verletzt. Auch die drei mitfahrenden Kinder im Alter von drei bis elf Jahren kamen ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber und drei Rettungswagen waren im Einsatz. An beiden Fahrzeuge entstand Totalschaden.