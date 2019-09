Nach dem tödlichen Unfall auf der A8 am Donnerstagmorgen zwischen Merklingen und Ulm-West ist die Autobahn noch immer in Richtung München gesperrt. Zwei Lastwagen waren in den Unfall verwickelt.

Dauer 0:28 min A8 bei Dornstadt nach tödlichem Unfall weiter gesperrt Nach dem tödlichen Unfall auf der A8 am Donnerstagmorgen zwischen Merklingen und Ulm-West ist die A8 noch immer in Richtung München gesperrt. Zwei Lastwagen waren in den Unfall verwickelt. Video herunterladen (1 MB | MP4) Die Bergungsarbeiten auf Höhe Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) dauern noch auf unbestimmte Zeit an, sagte ein Polizeisprecher am Mittag dem SWR. Ein Lastwagenfahrer mit zehn Tonnen Mehl an Bord fuhr auf einen Muldenkipper auf, der mit Erde beladen war. Der Muldenkipper musste wegen stockenden Verkehrs bremsen. Möglicherweise bemerkt dies der andere Fahrer zu spät. Er versuchte auszuweichen, doch es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und starb an der Unfallstelle. Autobahn gesperrt A8 bei Dornstadt: Ein Toter bei Lastwagenunfall Die A8 musste für die Bergung der beiden Lastwagen stundenlang gesperrt werden. Der vordere Lkw hatte Erde geladen... z-media, Ralf Zwiebler Bild in Detailansicht öffnen ...der andere hatte Mehl an Bord. z-media, Ralf Zwiebler Bild in Detailansicht öffnen Das Führerhaus des Lastwagens wurde komplett zerstört. z-media, Ralf Zwiebler Bild in Detailansicht öffnen Auf der A8 in Richtung München stauten sich Autos und Lastwagen zeitweise auf zehn Kilometern. z-media, Ralf Zwiebler Bild in Detailansicht öffnen In diesem Fall hat die Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge auf der A8 funktioniert. z-media, Ralf Zwiebler Bild in Detailansicht öffnen Die Bergung dauerte den ganzen Donnerstagvormittag. z-media, Ralf Zwiebler Bild in Detailansicht öffnen Die Bergungsarbeiten sind schwierig, weil zunächst die Erde umgeladen werden muss, bevor der Muldenkipper abtransportiert werden kann. In Richtung München wird der Verkehr in Merklingen ausgeleitet.