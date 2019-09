per Mail teilen

Ein 30-Jähriger hat sich am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall bei Dillingen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, asphaltierte der Mann eine Straße. Dabei verschmutzte er sich die Hose mit Hartkleber. Um sie wieder sauber zu bekommen besprühte er mit sie mit einem brennbaren Spray. Danach zündete er sich eine Zigarette an. Die Hose ging in Flammen auf. Er kam mit Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus.