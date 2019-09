per Mail teilen

In Dillingen hat 13-Jähriger seinen 48-jährigen Wohnungsnachbarn in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer bedroht. Laut einem Polizeisprecher hat der Jugendliche am Freitagabend nach einem belanglosen Streit auf den Nachbarn einstechen wollen. Nur das Eingreifen des 26-Jährigen Bruders des Jugendlichen und die schnelle Abwehrreaktion des Nachbarn konnte den Angriff verhindern.