Eine falsche Todesanzeige über einen 13-jährigen Schüler ist in einer Zeitung erschienen. Inzwischen ist ein Tatverdächtiger ermittelt: Ein 14-jähriger Mitschüler einer Realschule in Nördlingen.

Am Freitag erschien die falsche Todesanzeige in der "Augsburger Allgemeinen" BR, Tobias Chmura

Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 14 Jahre alte Mitschüler des Mobbingopfers einer Schule in Nördlingen die Anzeige aufgegeben haben. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Jugendlichen wurden nach Angaben der Polizei Beweismittel sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt an der Nördlinger Realschule Maria Stern wegen Cybermobbing BR, Tobias Chmura

14-Jähriger bestreitet die Vorwürfe

Der beschuldigte Schüler sei im Beisein seiner Eltern zu den Vorwürfen befragt worden. Der Verdächtige bestreite eine Beteiligung an dem Erscheinen der gefälschten Anzeige. Weitere Details zu dem Fall nannten die Ermittler nicht.

Traueranzeige als Mobbingmethode

Am vergangenen Freitag erschien die Traueranzeige in der "Augsburger Allgemeinen", in der der angebliche Tod eines 13 Jahre alten Jungen mitgeteilt wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zusammenhang mit weiteren Mobbingfällen

Schon zuvor hatte die Polizei wegen Mobbings an der Realschule ermittelt. Im November hatte die Kripo mitgeteilt, dass fünf Mädchen und Jungen der achten Jahrgangsstufe Opfer von Angriffen über soziale Medien wurden. Den Kindern wurden unter anderem pornografische Inhalte übermittelt. Laut dem Dillinger Kripo-Chef sind fünf Mädchen und Jungen einer achten Klasse betroffen. Unbekannte haben unter anderem mit deren Schul-Email-Adressen Handyverträge abgeschlossen und Reisen gebucht.

Außerdem soll es Drohungen gegen die Schüler gegeben haben. Dafür nutzten die Täter E-Mails mit der schuleigenen Domain – so wurde den Schülern vermittelt, es handle sich bei den Absendern um Personen aus dem Schulumfeld. Auch im vergangenen Schuljahr habe es schon Fälle von Cybermobbing an der Realschule gegeben.