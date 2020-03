An der Virngrundklinik in Ellwangen sind zwölf Pflegekräfte wegen des Coronavirus in häuslicher Quarantäne. Sie hatten laut Landratsamt Aalen Kontakt zu einer erkrankten Krankenschwester.

Nach dem ersten Corona-Fall im Ostalbkreis waren zwei weitere Kontaktpersonen positiv getestet worden, darunter eine 38-jährige Krankenschwester, die an der Virngrundklinik arbeitet. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie möglicherweise zwölf Kollegen angesteckt hat, wurden die vorsorglich für 14 Tage vom Dienst freigestellt.

Die St. Anna Virngrund-Klinik in Ellwangen (Archivbild) Pressestelle Virngrundklinik

Für die Patienten bestand laut Landratsamt keine Gefahr, sich anzustecken. Die freigestellten Pflegekräfte seien bislang nicht erkrankt. Wegen des Personalmangels wird die Intensivstation in Ellwangen vorläufig von acht auf vier Betten reduziert. Dafür wird die Intensivstation in Aalen auf 14 Betten aufgestockt. Notfalls können auch Kollegen aus Aalen und Mutlangen in Ellwangen aushelfen.

Frau aus dem Ostalbkreis steckte sich in NRW an

Zuerst war das Coronavirus im Ostalbkreis bei einer 43-jährige Frau aus dem Raum Ellwangen festgestellt worden. Sie hatte Fastnachtsumzüge in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen besucht, hieß es am Mittwoch. Die Frau befinde sich in häuslicher Isolation. Acht Personen im Ostalbkreis, mit denen sie nach ihrer Rückkehr Kontakt hatte, sind ebenfalls in häuslicher Isolation. Die jetzt infizierte Krankenschwester ist offenbar mit der 43-Jährigen befreundet.

Erster Fall auch im Kreis Heidenheim

Auch aus dem Kreis Heidenheim war am Mittwoch ein erster Corona-Kranker gemeldet worden: ein 80-jähriger Mann, der sich bei einer Auslandsreise angesteckt hat. Der Senior wurde danach positiv getestet und wird seitdem in einer Klinik isoliert behandelt. Der Mann befindet sich nicht in einem kritischen Zustand.