Drei Tage haben sich 130 Vertreter aus Journalismus, Verlagen und Kirchen zum Christlichen Medienkongress in Schwäbisch Gmünd getroffen. Fazit des Schlussvortrags: Der Gottesdienst hat ausgedient.

Der Gottesdienst in den evangelischen und katholischen Kirchen sei in seiner jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr zu retten. Diese Ansicht vertrat der Publizist Erik Flügge zum Ende des Christlichen Medienkongresses am Samstag in Schwäbisch Gmünd.

"Der Gottesdienst ist tot." Erik Flügge, Publizist

Der Besuch von Gottesdiensten sei seit Jahren rückläufig und das sei auch nicht mehr umkehrbar, so Flügge in Schwäbisch Gmünd. Wörtlich sagte er, Zitat: "Der Gottesdienst ist tot, er wird auch nicht mehr lebendig."

Empfehlung: Kürzere Predigt

Er empfahl, kürzer zu predigen, damit den Besuchern direkt im Anschluss in der Kirche noch Zeit bleibe, der Predigt zu widersprechen. Das entspräche der Kommentarfunktion auf Internetseiten.

Von Donnerstag bis Samstag trafen sich insgesamt rund 130 Vertreter aus Journalismus, Verlagen und Kirchen zum Christlichen Medienkongress in Schwäbisch Gmünd. Sie befassten sich drei Tage lang mit dem Thema Glaubwürdigkeit.