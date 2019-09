per Mail teilen

In Breitenthal-Nattenhausen (Kreis Günzburg) sind am Dienstag ein Krankenwagen im Einsatz und ein Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wollte der 51-jährige Autofahrer abbiegen, als der Krankenwagen an ihm vorbeifuhr. Beide Fahrer und eine Beifahrerin wurden leicht verletzt.