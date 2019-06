per Mail teilen

Großeinsatz der Feuerwehr in Durlangen (Ostalbkreis). Seit der Nacht zum Donnerstag brennt dort eine Lagerhalle. Verletzt wurde offenbar niemand.

Die Rauchsäule ist von weitem sichtbar. 7aktuell

Wie die Polizei mitteilte, gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass die rund 20.000 Quadratmeter große Lagerhalle komplett abbrennt.

In der Halle lagern Holz und Pappe

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Mehrere Menschen mussten sicherheitshalber angrenzende Gebäuden verlassen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

In der Halle liegen nach den Angaben überwiegend Holz und Pappe, was das Löschen erschwert. Die Löscharbeiten sollen laut Polizei noch bis in den Vormittag andauern. Rund 130 Einsatzkräfte aus dem Landkreis sind vor Ort.

Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar.