per Mail teilen

Eine Siebenjährige ist im Ostalbkreis von einem Hund angegriffen und schwer verletzt worden. Die Hündin biss zu, als das Mädchen gerade in ihrem Hof Fahrradfahren übte.

Der freilaufende Hund ging laut Polizei am frühen Samstagabend auf die Siebenjährige los. Sie war im Hof ihres Hauses im Bopfinger Teilort Michelfeld mit dem Fahrrad unterwegs. Die Kangal-Hündin biss die Siebenjährige in Kopf, Hals und Rücken. Der Hundehalter und der Vater des Mädchen rissen den Hund zurück. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Hund der Rasse Kangal hat in Bopfingen eine Siebenjährige mit mehreren Bissen schwer verletzt (Archivbild) SWR

Hund und Mädchen kannten sich, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Familie lebt seit zwei Jahren auf dem Hof. Dem Halter wurde auferlegt, seinen Hund nur noch mit Maulkorb und Leine auszuführen. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Kangal gilt nicht als Kampfhund

Kangal ist eine Hüte- und Schutzhundrasse. Die Tiere sind groß und können bis zu 60 Kilogramm schwer werden. Die Rasse gilt allerdings nicht als sogenannter Listenhund, umgangssprachlich auch "Kampfhund" genannt. Die Zahl der Hundeattacken in Baden-Württemberg nimmt seit Jahren zu.