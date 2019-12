per Mail teilen

Am 17. Dezember 1944 um 19:23 Uhr begann der Luftangriff der englischen Luftwaffe auf Ulm. Auf die Minute genau 75 Jahre später werden die Kirchenglocken in der Stadt daran erinnern. Im Münster findet am Dienstagabend eine Gedenkveranstaltung statt.

Um 18:30 Uhr wird im Ulmer Münster ein ökumenischer Gottesdienst abgehalten, unter anderem mit Lesungen aus Zeitzeugenberichten. Die Glocken werden läuten. Es folgt ein Moment der Stille. Die Stille mündet in die Aufführung des Requiems von Wolfgang Amadeus Mozart.

Weite Teile der Stadt werden dem Erdboden gleichgemacht

Das Bombardement am 17. Dezember 1944 war der größte und folgenschwerste Luftangriff auf Ulm. Eigentlich sollten die Bomber schon am 5. Dezember starten, einen Tag nach dem Angriff auf Heilbronn mit 6.500 Toten und einer zerstörten Innenstadt. Der Angriff auf Ulm wurde aber wegen der widrigen Witterungsbedingungen verschoben.

Dauer 3:30 min Die Bombardierung Ulms am 17. Dezember 1944 Nach der Bombardierung Ulms am 17. Dezember 1944 liegt die Stadt in Trümmern. 700 Menschen sterben, die Altstadt ist fast völlig zerstört. Nach Kriegsende bauen die Ulmer ihre Stadt wieder auf. Historische Aufnahmen aus Ulm und anderen Städten in Baden-Württemberg zeigen die Folgen des Zweiten Weltkriegs für die Donaustadt. Video herunterladen (8,4 MB | MP4)

Auch am dritten Advent 1944 war es neblig. Die Ulmer hielten einen Angriff nicht für wahrscheinlich. "Heute kommen sie nicht", hieß es damals in der Stadt, erinnerte sich Zeitzeuge Manfred Kalteisen. Doch der Angriffsbefehl war längst gegeben. Die Operation "Garfish" (deutsch: Hornhecht) lief an. Britische Bomber flogen auf Ulm zu.

Erst "Christbäume", dann 100.000 Bomben

Der Angriff begann um 19:23 Uhr, er verlief in drei Wellen und dauerte keine halbe Stunde. Um im dichten Nebel das Ziel zu treffen, zündeten vorausfliegende Flugzeuge Markierungsbomben, sogenannte Christbäume. In diesem Gebiet warfen die nachfolgenden Bomber ihre Ladung ab.

Angst im Luftschutzkeller

Viele Ulmer flohen in die Luftschutzkeller und harrten dort aus. Die Angriffe erfolgten in drei Wellen, fast ohne Gegenwehr von deutscher Seite. Fast 100.000 Bomben fielen auf Ulm. Die Brandbomben zum Ende des Angriffs setzten die Stadt in Flammen. Zeitzeugen berichteten von einem beißenden Brandgeruch.

Die Löscharbeiten begannen sofort. Aus 69 Städten und Dörfern kamen Feuerwehren zu Hilfe. Dennoch brannte es noch lange in der Stadt. Die Zerstörung wurde am nächsten Morgen deutlich: Die Altstadt mit wichtigen Gebäuden wie dem Rathaus, dem Schwörhaus und dem Kornhaus lag in Trümmern. Insgesamt 40 Prozent der Wohngebäude wurden am Abend des 17. Dezember 1944 zerstört.

Für viele Ulmer glich es einem Wunder: Das Ulmer Münster blieb fast unversehrt. Stadtarchiv Ulm

Allein: Das Münster blieb weitgehend verschont. Es gab zwar Einschläge von Brandbomben. Weil der Dachstuhl der Kirche aber aus Stahl war, richteten sie nur vergleichsweise wenig Schaden an. Viele Gerüchte rankten sich um das "Verschonen" des Münsters. Am Ende waren es wohl nur ein Zufall und womöglich die Fallwinde an dem hohen Gebäude, die kleinere Bomben ablenkten.

Mehr als 700 Tote

Mehr als 700 Menschen verloren in jener Nacht ihr Leben. Noch Wochen nach dem Angriff musste in den Trümmern nach den Opfern des Luftangriffs gesucht werden. Mehr als 600 Menschen wurden verletzt. Am 30. Dezember gab es eine Trauerfeier auf dem Ulmer Friedhof.

Die Aufräumarbeiten begannen schnell, die Reparaturarbeiten ebenso, soweit es angesichts des Mangels an Material und Arbeitskräften möglich war. Der Hauptbahnhof, abschnittweise auch eine Straßenbahn waren bald wieder nutzbar. Auch Nahrungsmittelbetriebe nahmen ihre Arbeit wieder auf.

"Große Schwierigkeiten (...) bereiteten die Arbeiten an der Kanalisation." Aus: Ulm im Zweiten Weltkrieg - die Luftangriffe auf Ulm, Hans Eugen Specker, Irene Specker

Angriffe aus der Luft schon vor der Bombennacht

Die gezielten Luftangriffe auf Ulm hatten im Frühjahr 1944 begonnen. Am 16. März trafen zur Mittagszeit Spreng- und Brandbomben aus amerikanischen Fliegern das Stadtgebiet, unter anderem ein Magirus-Werk und Gleise am Hauptbahnhof. Zehn Menschen starben, 54 wurden verletzt.

Es folgten weitere Angriffe im Sommer und im Herbst mit Toten, Verletzten und zerstörten Gebäuden. Angriffsziele waren der Haupt- und der Güterbahnhof als Transportknotenpunkt und die Industrieanlagen, vor allem Magirus als Hersteller von schweren Militärfahrzeugen und Feuerlöschgeräten. Die Angriffe trafen die Stadt tagsüber, mit unterschiedlicher Intensität.

Notdürftige Reparaturen

Die Bomben zerstörten nicht nur für den Krieg bedeutsame Ziele, sondern auch Privathäuser. Ein Wiederaufbau war schon nach dem ersten Angriff im März 1944 kaum möglich, es fehlten Material und Arbeitskräfte. Die Reparaturen galten vor allem den Industrieanlagen. Die Wohnungsnot nahm mit den Angriffen stetig zu.

"Zur Illustration führte der Oberbürgermeister einige Zahlen an: Für 40 Baustellen (...) stünden zwei Maurer zur Verfügung, für die besonders dringlichen Dachdeckerarbeiten nur ein Dachdecker mit drei Hilfskräften." Aus: Ulm im Zweiten Weltkrieg - die Luftangriffe auf Ulm, Hans Eugen Specker, Irene Specker

Die Bürger mussten bei Vielem improvisieren, wie hier bei der Wasserversorgung. Stadtarchiv Ulm

Es folgten weitere Luftangriffe auf Ulm, mit weiterer Zerstörung und weiteren Toten. Die letzten Bomben aus der Luft fielen am 19. April 1945. Allein durch die Luftangriffe hatten 1.710 Menschen in Ulm ihr Leben verloren. Das Stadtgebiet war zur Hälfte zerstört, die Gewerbebetriebe zu drei Vierteln. Die Altstadt war fast verschwunden. Das Ulm nach dem Krieg sah anders aus als das Ulm der Vorkriegszeit.

Erinnerung an den 17. Dezember 1944 - 75 Jahre danach

Jedes Jahr wird an den großen Angriff auf die Stadt erinnert. Zeitzeugen erzählten immer wieder von ihren Erlebnissen in jener Nacht. Die Zahl der Menschen, die den dritten Advent 1944 in Ulm miterlebt haben, wird aber kleiner. Umso wichtiger ist es, sagt Stadtarchivar Michael Wettengel, den jungen Menschen auch heute zu erklären, was Krieg und Zerstörung bedeuten.