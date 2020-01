Bei einem Glatteis-Unfall in Böbingen (Ostalbkreis) sind am Dienstagmorgen ein Autofahrer und der Lenker eines Transporters verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer war in einer Kurve ins Schleudern geraten und auf der Gegenfahrbahn auf den Transporter geprallt. Nach Angaben der Polizei gab es ansonsten am Morgen vor allem im benachbarten Rems-Murr-Kreis Probleme mit Glatteis und mehrere Unfälle.