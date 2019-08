Die Nachrichten "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen kommen auf ihrer Sommertour 2019 nach Ulm. Am Samstag steht eine Bühne zentral neben dem Ulmer Münster.

Auf der Bühne werden Einblicke in die Nachrichtenredaktion geboten. Wie entstehen die Sendungen im Fernsehen, aber auch im Hörfunk und Online? Wie verläuft die Präsentation der Fernsehnachrichten des SWR?

Es ist wieder so weit: "SWR Aktuell Baden-Württemberg" packt sein Studio ein und geht auf Sommertour. Wie hier im vergangenen Jahr wird die Bühne für die Fernsehnachrichten an sechs verschiedenen Orten aufgebaut, am 17.8. in Ulm SWR

So wird die Probe für die 19:30 Uhr Hauptausgabe der Fernsehnachrichten auf einer Leinwand übertragen und bietet so einen einmaligen Blick hinter die Kulissen. Stephanie Haiber moderiert live auf der Bühne am Ulmer Weinfest auf dem Münsterplatz.

Die Themen der Ausgabe kommen am Samstag natürlich auch aus Ulm. Schwerpunkte sind die Wohnungspolitik der Stadt und wie es sich so nah an der Landesgrenze lebt.