Ein mutmaßlicher "falscher Polizist" ist in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 38-Jährige bereits Mitte Oktober festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass der Verdächtige gerade dabei war, Schmuck und Geld bei einer Seniorin abzuholen. Komplizen hatten das Opfer telefonisch zur Übergabe der Wertsachen bewegt. Möglicherweise steht der 38-Jährige noch mit weiteren Betrugsversuchen in der Region in Verbindung. Über Wochen hinweg seien vor allem ältere Menschen aus Call-Centern in der Türkei angerufen worden, so ein Sprecher. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und erzählten ihren Opfern von Einbrüchen. Um sie sicher aufzubewahren, sollten die Senioren ihre Wertsachen herausgeben. In der Region waren die Betrüger mit dieser bekannten Masche in den vergangenen Wochen immer wieder erfolgreich.