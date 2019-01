Ersthelfer haben am Freitagnachmittag in Biberach verhindert, dass ein Holztransporter niederbrannte. Durch einen technischen Defekt hatte sich die Bremse des Sattelzuges erhitzt, so dass der mit Holz beladene Schwerlaster Feuer fing, meldet die Polizei. Sowohl der 60-jährige Lkw-Fahrer, als auch andere Autofahrer reagierten sofort. Mit mehreren Handfeuerlöschern gelang es ihnen, das Feuer so unter Kontrolle zu halten, dass Schlimmeres verhindert wurde. Die Feuerwehr Biberach kühlte im Anschluss die heiß gelaufene Bremse vollends herunter. Verletzt wurde niemand, auch der Sachschaden war durch den schnellen Einsatz gering. Der Holztransporter musste jedoch abgeschleppt werden.