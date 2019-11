per Mail teilen

Ein Ehepaar ist am Donnerstagabend in Biberach in einem Möbelhaus versehentlich eingeschlossen worden. Nach Angaben der Polizei hatte das Paar die Durchsage, dass das Geschäft schließen werde, überhört. Da sich kein Angestellter mehr im Gebäude befand, riefen die Kunden die Polizei. Knapp zwei Stunden nach Geschäftsschluss konnte das Ehepaar befreit werden.