Unfallreiches Wochenende im Ostalbkreis und im Kreis Biberach

Viele Menschen, darunter auch Kinder, wurden schwer verletzt, Rettungskräfte und Rettungshubschrauber waren im Dauereinsatz - am Wochenende kam es im Ostalbkreis und im Kreis Biberach zu etlichen schweren Unfällen.

Auf der B19 beim Hüttlinger Ortsteil Niederalfingen (Ostalbkreis) hat sich am Sonntagvormittag ein Auto mehrfach überschlagen. Der 20-jährige Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Auch sein 18-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Laut Polizei war der Fahrer zu schnell unterwegs.

Zu schnell unterwegs: Ein 20-Jähriger überschlug sich mit seinem Wagen auf der B19 auf Höhe Niederalfingen. onw-images/Jason Tschepljakow

Bereits am frühen Morgen hatte sich außerdem ein Pkw bei Schwäbisch Gmünd überschlagen. Alle drei Insassen erlitten schwere Verletzungen. Der 27-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizei alkoholisiert und vermutlich auch zu schnell gefahren.

Über rote Ampel gefahren

Bei einem weiteren Unfall in Schwäbisch Gmünd war am Samstag eine 40-Jährige über eine rote Ampel gefahren. Beim Zusammenstoß mit einem anderen Auto wurde ein vierjähriges Kind in ihrem Wagen schwer verletzt, es musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Auch die weiteren Mitfahrer, ein sechsjähriges Kind und eine junge Frau, wurden schwer verletzt.

Rotlicht missachtet: Im Wagen einer 40-Jährigen wurden in Schwäbisch Gmünd drei Menschen schwer verletzt, darunter ein vierjähriges Kind. onw-images/Marius Bulling

82-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ein 82-jähriger, betrunkener Autofahrer verursachte bei Langenenslingen im Kreis Biberach einen schweren Unfall. Er kam am Samstagabend auf der Landstraße auf die linke Fahrbahn. Obwohl die Fahrerin im entgegenkommenden Auto schon fast bis zum Stehen abgebremst hatte, prallten die Wagen zusammen. Die 19-Jährige und ihre drei Mitfahrer wurden teils schwer verletzt. Auch der Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.