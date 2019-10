Beim Brand eines Wäschetrockners in einem Wohnhaus in Bernstadt sind am Samstag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, versuchten die Bewohner noch, das Feuer zu löschen. Dabei erlitten sie eine Rauchvergiftung. Die Ursache des Brandes ist noch ebenso unklar wie die Schadenshöhe.