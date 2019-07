Kritik an Karliczek-Entscheidung:

Dass Münster und nicht Ulm den Zuschlag für die Fabrik bekommen hatte, sorgt in Baden-Württemberg seit der Entscheidung Ende Juni für herbe Kritik. In Ulm wird schon intensiv auf diesem Gebiet gearbeitet. Mehrere Ministerpräsidenten hatten sich in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Entscheidung beschwert. An der Wahl Münsters hatte es auch Kritik gegeben, weil Karliczek aus dem nahe gelegenen Ibbenbüren kommt.