Harte Zeiten für Pendler: Drei Wochen lang halten kaum Fernzüge am Ulmer Hauptbahnhof. Grund sind Bauarbeiten an der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, die am Sonntag beginnen.

Die Arbeiten dauern laut Deutscher Bahn bis zum 15. Dezember. In dieser Zeit werden Gleise an die Neubaustrecke angebunden. Die meisten ICE- und IC-Züge machen deshalb einen Bogen um Ulm. Einige Intercity- und TGV-Verbindungen zwischen Stuttgart und München entfallen allerdings komplett. Bis zum 15. Dezember werden am Ulmer Hauptbahnhof Gleise an die Neubaustrecke angebunden. dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Puchner/dpa Nur wenige Fernzüge Laut Bahn gibt es aber Ausnahmen: Morgens fährt ein Intercity von Ulm nach München, ein weiterer nachmittags von München nach Ulm. Auch zwei nächtliche ICE halten weiterhin in Ulm. Ansonsten fährt nur der Regionalverkehr den Hauptbahnhof Ulm an. Die umfangreichen Gleisbauarbeiten ließen sich weder vermeiden noch verschieben, so ein Bahnsprecher. Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember steuert der Fernverkehr wieder Ulm an. Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm soll Ende 2022 in Betrieb gehen.