Ulm wird zwar kein bundesweites Forschungszentrum für Batterien, soll als Standort aber dennoch ausgebaut werden. Unterdessen beschweren sich die Ministerpräsidenten der "Autoländer" über die Entscheidung für Münster bei der Kanzlerin.

Ulm soll als Nebenstandort mehrere Millionen Euro bekommen, sagte Bundeswissenschaftsministerin Anja Karliczek (CDU) am Dienstag dem SWR. Sie wolle noch in dieser Woche Gespräche mit der baden-württembergischen Landesregierung aufnehmen. Nach der Entscheidung in der vergangenen Woche für den Standort Münster als zentrales, bundesweites Batterie-Forschungszentrum hatte es viel Kritik gegeben, auch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

"Keine Entscheidung gegen andere Standorte"

"Die Entscheidung für Münster ist keine gegen die anderen Standorte", sagte Karliczek dem SWR am Dienstag. Man wolle zwar zuerst das neue, zentrale Forschungszentrum bauen, aber dann die anderen Forschungsstandorte wieder mit einbinden. "Wir haben ein Dach-Konzept 'Batterieforschung'", so die Ministerin. "Die unterschiedlichen Schwerpunkte der sechs leistungsfähigen Standorte sollen natürlich auch gestärkt und mit Forschungsmitteln in einem zweiten Schritt ausgebaut werden."

Bundeswissenschaftsministerin Anja Karliczek (CDU) gerät wegen der Standortwahl für das Forschungszentrum in Münster immer schwerer in die Kritik. dpa Bildfunk alliance/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Karliczek weist Vorwurf der Befangenheit zurück

Kritiker hatten Karliczek Voreingenommenheit und Begünstigung vorgeworfen, denn die Ministerin kommt aus Ibbenbüren in der Nähe von Münster. Genau deswegen habe ihr Haus den Vorsitz über die Kommission zur Entscheidungsfindung an das Wirtschaftsministerium abgegeben. "Mir war schon klar, dass man da sensibel mit umgehen muss, wenn der Standort Münster sich bewirbt." So weit es möglich war, habe sie sich persönlich aus dem Prozess herausgehalten. "Am Ende kann ich mich nicht zu hundert Prozent heraushalten, denn das Geld stammt aus meinem Haushalt und ich habe es politisch zu vertreten."

Ministerpräsidenten der "Autoländer" machen Druck

Die Ministerpräsidenten der "Autoländer" Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen haben derweil einen Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geschrieben und fordern, die Entscheidung zu prüfen. Die Kritik: Im nordrhein-westfälischen Münster müssten erst langwierig neue Strukturen aufgebaut werden. Damit gehe wertvolle Zeit im Wettlauf gegen Deutschlands Konkurrenten verloren. Die Ministerpräsidenten fürchten, vorhandene Potenziale in ihren Bundesländern blieben ungenutzt - in Ulm, Augsburg und Salzgitter.

Bereits vergangene Woche nach der Entscheidung hatte Kretschmann angekündigt, sich mit seinen Kollegen Markus Söder (CSU/Bayern) und Stephan Weil (SPD/Niedersachsen) zusammenschließen zu wollen, da die Bundesregierung ihrer Ansicht nach generell zu wenig für die Wende in der Automobilbranche tue. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hatte für den Standort Ulm eine enge Zusammenarbeit mit der Landesregierung zugesagt. Genauso wie Karlsruhe, Salzgitter und Augsburg soll Ulm für einzelne Aspekte zum Nebenstandort der bundesweiten Forschungsfabrik werden.

Die Bundesregierung will in der Batterietechnologie im internationalen Wettbewerb aufholen und kurbelt die Forschung mit 500 Millionen Euro an. Batterien werden künftig immer wichtiger. Leistungsfähige Speichertechnologien gelten als wichtiger Faktor für eine klimafreundlichere Entwicklung im Energie- und Verkehrsbereich. Momentan gelten Batteriezellen als eine Schlüsseltechnologie für Elektromobilität.