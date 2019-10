per Mail teilen

Der Standort Ulm galt als Favorit für die millionenschwere Förderung einer Batterieforschungsfabrik. Im Juni kam die Entscheidung: Münster bekommt den Zuschlag. Nun wird neue Kritik laut, es soll unfaire Absprachen gegeben haben.

Dem SWR liegen Hinweise vor, dass das Land Nordrhein-Westfalen bei der Standortentscheidung für eine neue Batterieforschungsfabrik bevorzugt worden ist. Interne Dokumente zeigen jetzt, dass es schon vor der Entscheidung einen regen Austausch zwischen Bundesforschungsministerium und Nordrhein-Westfalen gab. Die dortige Landesregierung wurde früh mit Informationen zum Bewerbungsverfahren versorgt: bei Treffen, Gesprächen und in E-Mails.

Münster soll Planungsvorsprung gehabt haben

Verschickt wurde unter anderem eine Liste mit Namen einer Expertenkommission, die bei der Standortauswahl beraten sollte. Später wurde die Liste als vertraulich eingestuft. Solche Vorteile bekamen die anderen Bewerberländer offenbar nicht. Kurz vor der Entscheidung hatte sich die Expertenkommission trotzdem eindeutig für den Standort Ulm ausgesprochen, entschieden wurde dennoch anders.

Das Bundesforschungsministerium bleibt weiterhin bei seiner Darstellung: Nordrhein-Westfalen sei nicht bevorzugt worden, sagte ein Sprecher am Mittwoch dem SWR.

Kretschmann: Wir prüfen nun mit Hochdruck

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Mittwoch dem SWR: "Wir werden das prüfen und ich werde mich dann mit den Ministerpräsidenten-Kollegen besprechen, wie wir darauf reagieren. Ich glaube, dass die Diskussion nochmal neu eröffnet ist. Aber erstmal müssen wir das, was wir über die Presse wissen, selber nachprüfen." Das würde jetzt mit Hochdruck getan, betonte Kretschmann. "Ich habe das schon vorher für eine Fehlentscheidung gehalten, einfach aus sachlichen Gründen. Und diese Dinge sprechen jetzt eher dafür, dass wir Recht hatten, dass wir in der Tat den richtigen Standort hatten."

Ulmer Forscherin kritisiert Intransparenz

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte am Mittwoch: "Es zeigt sich immer mehr, dass unsere Kritik berechtigt war - nämlich dass es keine faire und transparente Auswahlentscheidung gab."

Ähnlich sieht es Margret Wohlfahrt-Mehrens, Leiterin des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, die für die Ulmer Bewerbung federführend war. Aus ihrer Sicht wird die Standortentscheidung für Münster "immer intransparenter".

Ministerium entschied sich für Münster

Das Bundesforschungsministerium hatte sich im Juni für Münster und gegen Ulm als Standort einer neuen Batterieforschungsfabrik ausgesprochen, was in Baden-Württemberg auf heftige Kritik gestoßen war. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) wurde vorgeworfen, sie habe ihre Heimat Münster bevorzugt.

Dauer 1:22 min Karliczek begründet Absage an Ulm Ulm galt als Favorit für eine millionenschwere Fabrik für die Batterieforschung. Dann kam die Entscheidung der Bundesforschungsministerin: Der Standort Münster bekommt den Zuschlag. Am Montag nun war die Ministerin in Ulm und begründete die Entscheidung gegen Ulm und für Münster.

An was forscht das Batteriezentrum?

Die Forschungsfabrik, um die es geht, soll keine Batterien entwickeln, sondern Prozesse erforschen, wie solche Batterien in Massenproduktion in Deutschland hergestellt werden könnten - einschließlich der Frage, wie das Recycling funktionieren soll und welche Materialien und Maschinen gebraucht werden. Deutschland soll dadurch unabhängig von der Batteriekonkurrenz aus Asien werden.

Karliczek hatte im Sommer nach der Standortentscheidung zugesagt, auch die andere Standorte weiter zu fördern und in die Gesamtstrategie des Bundes einzubeziehen. Das neue Batterieforschungszentrum in Münster soll mit einer halben Milliarde Euro Fördergeld aufgebaut werden.