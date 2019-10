Theater Ulm im Außendienst

Was ist die erste Adresse in Ulm, wenn es um Oper, Schauspiel und Ballett geht? Klar: Das Theater Ulm. Aber so klar ist das dann doch nicht. Denn die Theaterleute lieben es, die Künstler auch an Orten wie dem Museum, Kneipen und sogar im Ulmer Münster auftreten zu lassen.