Musiker des SWR Symphonieorchesters feiern in Ulm am Dienstag das "Beethoven-Jahr" - zusammen mit Schulkindern und Senioren. Ebenfalls zu Gast: Die Maus.

Musikexperimente im Reagenzglas

Die Moderatorin und Musikvermittlerin Jasmin Bachmann ist eine experimentierfreudige Frau, das sieht man auf den ersten Blick: Im weißen Laborkittel spricht sie zu den Kindern. Sie hält Reagenzgläschen mit farbigen Flüssigkeiten in der Hand und erklärt darüber die Klangfarben der verschiedenen Instrumente - und schlägt so den Bogen von der Chemie zur Musik.

Dauer 1:56 min Beethoven-Experiment im SWR Studio Ulm: Da tanzt die Maus Klassische Musik ist etwas für Erwachsene? Mitnichten! Wenn die Maus zu Beethoven tanzt, kommen auch Kinder damit bestens klar. Das "Beethoven-Experiment" mit Musikern des SWR Symphonieorchesters hat im SWR Studio Ulm Station gemacht. Und dabei ist den Kindern vieles klar geworden.

"Beethoven-Experiment - so ist das Ganze überschrieben: Drei Auftritte in Ulm zu Ehren des berühmten Komponisten, der vor 250 Jahren geboren wurde.

Rund 50 Schülerinnen und Schüler dürfen bei diesen Mitmach-Konzerten im SWR Studio Ulm mit den Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters musikalisch experimentieren. Mit dabei ist als Botschafterin der "ARD-Woche der Musik" auch die Maus, von der "Sendung mit der Maus".

Dauer 2:55 min Beethoven-Experiment kommt gut an bei Ulmer Kindern Zum 250. Geburtstag von Beethoven feiert die ARD jetzt die Woche der Musik. Das SWR Symphonieorchester hat sich dazu ein Programm für Grundschulkinder ausgedacht, das am Dienstag im SWR Studio Ulm vorgestellt wurde. Mit acht Musikern und einer Musikerin, mit einer Moderatorin und mit der beliebten Fernsehmaus.

Moderatorin Jasmin Bachmann macht das Phänomen Beethoven und alles, was dazu gehört, für die Kinder greifbar: Auch das Pizzicato - also die gezupften Töne auf Streichinstrumenten - erklärt sie mit Hilfe der Reagenzgläser. Man könnte, so sagt sie, die Flüssigkeit einfach ausschütten. Mann kann sie aber auch mit einer Pipette aus dem Reagenzglas holen und Tropfen für Tropfen in ein Gefäß geben. Dieses kurze "Blubb-blubb", so erklärt sie es denn Kindern, nennt man in der Musik eben pizzicato.

Beethoven-Experiment im weißen Laborkittel und mit Schutzbrille: Die Moderatorin und Musikvermittlerin Jasmin Bachmann SWR Philipp Link-Ehnert

Beethoven für alle Generationen

Am Dienstagnachmittag besuchen die Musiker dann das St. Anna-Stift in Ulm, gemeinsam mit Vorschulkindern. Solche generationenübergreifenden Beethoven-Konzerte in Schulen, Kindergärten, ARD-Studios und Seniorenheimen gibt es in dieser Woche in ganz Deutschland: nach Ulm zum Beispiel auch noch in Stuttgart und Freiburg.