Die Zahl der Arbeitslosen hat im August in der Region zugenommen. In den meisten Landkreisen ist die Quote um 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli gestiegen.

Die Arbeitslosenzahlen in der Region sind im August saisonbedingt gestiegen (Archivbild) SWR Petra Volz Dieser Anstieg der Arbeitslosenzahlen sei saisonal üblich, heißt es bei der Arbeitsagentur in Ulm. Denn viele Schulabgänger hätten sich zunächst arbeitslos gemeldet. Sie hätten aber nach den Ferien gute Chancen, eine Anstellung zu finden. Schneller Anstieg in Ostwürttemberg Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt nun in Ulm bei 3,6 Prozent, im Alb-Donau-Kreis bei 2,5 und im Kreis Biberach bei 2,2 Prozent. In Ostwürttemberg ist die Arbeitslosigkeit in diesem Monat schneller gestiegen als im Landesdurchschnitt und zwar auf 3,0 Prozent im Ostalbkreis und 4,1 im Kreis Heidenheim. Dort war es der schlechteste August seit sechs Jahren. Von einer saisonbedingten Steigerung berichten auch die Agenturen in den bayerischen Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und Donau-Ries.