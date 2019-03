per Mail teilen

Höhlenforscher sind bei Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) auf eine möglicherweise bislang unentdeckte Höhle gestoßen. In der Nacht zu Sonntag entdeckten die Forscher bei Grabungen auf einen Spalt.

Den Spalt fanden die Forscher des Höhlenvereins Blaubeuren in der Nacht zu Sonntag in 13 Metern Tiefe im so genannten Farrenwiesschacht.

Die Forscher vermuten, dass an der Stelle ein Höhlengang entlangläuft. Experten des Höhlenvereins Blaubeuren graben schon seit ein paar Jahren in dem Schacht, sind aber bisher auf keine Höhle gestoßen.

"Da haben wir ein Steinchen reingeschmissen und das ist auch ziemlich tief gefallen. Aber mehr kann man dazu noch nicht sagen." Petra Boldt, Höhlenverein Blaubeuren

Suche im so genannten Farrenwiesschacht nach bisher unentdeckter Höhle SWR Martin Miecznik

Dass es dort eine gibt, ist aber wahrscheinlich. Unten sei ein deutlicher Luftzug zu spüren. Normalerweise ein Indiz für eine Höhle, so eine Sprecherin des Vereins.

Weitere drei Meter in die Tiefe

Die Grabungen im Farrenwiesschacht hatten am Freitag begonnen und dauerten bis Sonntag. Entdeckt hatte den Schacht im Schelklinger Teilort Justingen ein Jäger. Er war 2014 mit dem Fuß in den Schacht eingebrochen.